Из-за грозы и ветра штормовое предупреждение объявили во всем Казахстане
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, гроза и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Астанчан и жителей Акмолинской области предупредили о грозе и ветре.
Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской и Кызылординской областях.
Ветер – в ЗКО и Жамбылской области
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Шымкенте и Алматинской области.
Гроза, туман и ветер – в Карагандинской области.
В области Абай – гроза, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность.
Ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Актюбинской и Павлодарской областях.
Туман и ветер – в СКО.
Гроза, ветер и заморозки – в ВКО.
В Жамбылской области гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения.
В Мангистау и Костанайской области – высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области – сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
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