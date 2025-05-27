В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, гроза и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Астанчан и жителей Акмолинской области предупредили о грозе и ветре.

Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской и Кызылординской областях.

Ветер – в ЗКО и Жамбылской области

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Шымкенте и Алматинской области.

Гроза, туман и ветер – в Карагандинской области.

В области Абай – гроза, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Актюбинской и Павлодарской областях.

Туман и ветер – в СКО.

Гроза, ветер и заморозки – в ВКО.

В Жамбылской области гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения.

В Мангистау и Костанайской области – высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области – сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.