Из-за извержения вулкана Этна приостановили работу аэропорта Катании
Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнять актуальный статус своего рейса непосредственно у авиакомпании.
12 Августа 2026, 00:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 Августа 2026, 00:0112 Августа 2026, 00:01
247Фото: Corriere della Sera
Международный аэропорт имени Винченцо Беллини в итальянской Катании временно полностью закрылся из-за распространения вулканического пепла после извержения Этны.
Как передает Corriere della Sera, оператор аэропорта SAC сообщил о продлении ограничений из-за продолжающейся активности вулкана и выбросов пепла в атмосферу.
Извержение Этны продолжается уже несколько дней. Облако вулканического пепла распространяется над рядом населенных пунктов Сицилии. О дальнейших изменениях в работе аэропорта планируется сообщать по мере развития ситуации.
Самое читаемое
- В Мангистау уволили директора детской больницы после смерти 13-летнего пациента
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- «Свалить на Лазурный берег»: не выпускать коррупционеров из страны предлагает «Ак Жол»
- Многодетным семьям в Атырау отказали в помощи перед школой
- В Алматы на торги выставили рога сайгака на 1,2 млрд тенге