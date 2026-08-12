Из-за извержения вулкана Этна приостановили работу аэропорта Катании

Международный аэропорт имени Винченцо Беллини в итальянской Катании временно полностью закрылся из-за распространения вулканического пепла после извержения Этны.

Как передает Corriere della Sera, оператор аэропорта SAC сообщил о продлении ограничений из-за продолжающейся активности вулкана и выбросов пепла в атмосферу.

Извержение Этны продолжается уже несколько дней. Облако вулканического пепла распространяется над рядом населенных пунктов Сицилии. О дальнейших изменениях в работе аэропорта планируется сообщать по мере развития ситуации.