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Из-за извержения вулкана Этна приостановили работу аэропорта Катании

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт уточнять актуальный статус своего рейса непосредственно у авиакомпании.

12 Августа 2026, 00:01
АВТОР
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Corriere della Sera 12 Августа 2026, 00:01
12 Августа 2026, 00:01
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Фото: Corriere della Sera

Международный аэропорт имени Винченцо Беллини в итальянской Катании временно полностью закрылся из-за распространения вулканического пепла после извержения Этны.

Как передает Corriere della Sera, оператор аэропорта SAC сообщил о продлении ограничений из-за продолжающейся активности вулкана и выбросов пепла в атмосферу.

Извержение Этны продолжается уже несколько дней. Облако вулканического пепла распространяется над рядом населенных пунктов Сицилии. О дальнейших изменениях в работе аэропорта планируется сообщать по мере развития ситуации.

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