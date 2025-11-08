8 ноября 2025 года с 18:00 из-за ухудшения погодных условий — верхового снега, сильного ветра, низовой метели и ограниченной видимости — введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на отдельных участках автодороги "Астана–Караганда–Алматы", передаёт BAQ.KZ.

В Акмолинской области — на участке км 30–92 (ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области).

В Карагандинской области — на участке км 92–164 (граница Акмолинской области – ПВП Темиртау).

По данным дорожных служб, ориентировочное время открытия движения — 9 ноября в 09:00.

Граждан просят учитывать ограничения при планировании поездок и воздержаться от выезда на трассы в условиях метели и плохой видимости.

Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить в круглосуточном Колл-центре 1403.