Из-за метели ограничено движение между Астаной и Карагандой
Граждан просят воздержаться от выезда на трассы.
8 ноября 2025 года с 18:00 из-за ухудшения погодных условий — верхового снега, сильного ветра, низовой метели и ограниченной видимости — введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на отдельных участках автодороги "Астана–Караганда–Алматы", передаёт BAQ.KZ.
В Акмолинской области — на участке км 30–92 (ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области).
В Карагандинской области — на участке км 92–164 (граница Акмолинской области – ПВП Темиртау).
По данным дорожных служб, ориентировочное время открытия движения — 9 ноября в 09:00.
Граждан просят учитывать ограничения при планировании поездок и воздержаться от выезда на трассы в условиях метели и плохой видимости.
Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить в круглосуточном Колл-центре 1403.
