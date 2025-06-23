В Государственном национальном природном парке работает новая система оплаты за въезд автотранспорта. Теперь туристам не обязательно стоять в очереди на выезде - оплатить можно заранее, через QR-код или банковскую карту, передает BAQ.KZ.



Внедрение электронной системы оплаты на въездах в Нацпарк стало ответом на растущий транспортный поток. По данным ЦОУ КПП, ежедневно через контрольно-пропускной пункт проезжает свыше 5 000 автомобилей, а в нынешнем сезоне парк ожидает до миллиона посетителей.

"Мы внедрили систему, чтобы посетители могли заранее оплатить и избежать пробок. QR-коды размещены на таких популярных точках, как поляна Аблайхана, стоянки Боликтау, Ракушка, а также при выезде с территории", — рассказал руководитель ЦОУ КПП Ербол Амангельдинович Рахимжанов.

Система работает следующим образом: при въезде камера фиксирует номер автомобиля, и водитель может оплатить в любое время — не обязательно на КПП. Оплата действует до полуночи текущего дня. Это значит, что за сутки можно въезжать и выезжать из парка несколько раз без повторной платы.

"Человек может оплатить прямо на поляне Аблайхана — и всё. Машина подъезжает, камера фиксирует номер, и он уже может оплатить", — поясняет Ербол Рахимжанов.

По его словам, благодаря нововведению заторы стали короче, особенно в часы пик и выходные дни. Для удобства иностранцев предусмотрена возможность наличной оплаты — по тем же тарифам. Стоимость зависит от дня недели и типа транспорта. Например, для легковых машин ставка в будние дни составляет 0,3 МРП, в выходные и праздники — 0,4 МРП.

От оплаты освобождены электромобили, спецслужбы, пенсионеры, инвалиды, ветераны, а также местные жители. Пешие, велосипедисты и мотоциклисты также проходят бесплатно.

Средства, собранные за проезд, поступают на специальный счёт нацпарка и направляются на уборку, охрану территории и обновление материально-технической базы.

"Я думаю, в дальнейшем пропускная способность должна улучшиться. Мы уже видим результат: потоки идут стабильнее, и водители меньше тратят времени на ожидание", — отметил Рахимжанов.

Новая система продолжит работать весь сезон. Администрация рассчитывает, что её внедрение улучшит как логистику, так и общее впечатление от пребывания на территории парка.