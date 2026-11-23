Из-за непогоды движение ограничили в трех областях Казахстана
Ограничения для всех видов транспорта ввели в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях 23 ноября с 22:30.
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В связи с ухудшением погодных условий в трёх областях Казахстана ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта. Меры затронули восемь участков автомобильных дорог республиканского значения.
В Акмолинской области движение закрыли на пяти участках:
трасса «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — км 313–341 (Кокшетау — граница Северо-Казахстанской области);
дорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай с обходом границы РФ» — км 856–915 (граница Северо-Казахстанской области — посёлок Жаксы);
трасса «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — км 552–595 (посёлок Сурган — граница Северо-Казахстанской области);
дорога «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ (пункт пропуска Бидайык)» — км 14–50 (Кокшетау — граница Северо-Казахстанской области);
трасса «Кокшетау — Рузаевка» — км 40–61 (Кокшетау — граница Северо-Казахстанской области).
В Павлодарской области ограничение действует на участке автодороги «Граница КНР — Майкапчагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (пункт пропуска Урлютюбе)» на отрезке км 191–390 — от посёлка Мичурино до границы России.
В Костанайской области движение закрыли на двух участках:
трасса «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом границы РФ)» — км 685–729 (село Сарыколь — граница Северо-Казахстанской области);
дорога «Костанай — Мамлютка» — км 163–226 (село Узунколь — граница Северо-Казахстанской области).
Ограничения введены 23 ноября 2026 года в 22:30.
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