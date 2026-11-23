В связи с ухудшением погодных условий в трёх областях Казахстана ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта. Меры затронули восемь участков автомобильных дорог республиканского значения.

В Акмолинской области движение закрыли на пяти участках:

трасса «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — км 313–341 (Кокшетау — граница Северо-Казахстанской области);

дорога «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай с обходом границы РФ» — км 856–915 (граница Северо-Казахстанской области — посёлок Жаксы);

трасса «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — км 552–595 (посёлок Сурган — граница Северо-Казахстанской области);

дорога «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ (пункт пропуска Бидайык)» — км 14–50 (Кокшетау — граница Северо-Казахстанской области);

трасса «Кокшетау — Рузаевка» — км 40–61 (Кокшетау — граница Северо-Казахстанской области).

В Павлодарской области ограничение действует на участке автодороги «Граница КНР — Майкапчагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (пункт пропуска Урлютюбе)» на отрезке км 191–390 — от посёлка Мичурино до границы России.

В Костанайской области движение закрыли на двух участках:

трасса «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом границы РФ)» — км 685–729 (село Сарыколь — граница Северо-Казахстанской области);

дорога «Костанай — Мамлютка» — км 163–226 (село Узунколь — граница Северо-Казахстанской области).

Ограничения введены 23 ноября 2026 года в 22:30.