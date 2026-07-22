Из-за непогоды на озерах Бурабайского района спасли семь человек

Как сообщили в МЧС, во время патрулирования акватории озера Бурабай спасатели обнаружили шестерых отдыхающих в 800 метрах от берега. Из-за ухудшения погоды они не смогли самостоятельно вернуться на берег. Сотрудники оперативно-спасательного отряда эвакуировали людей на резиновом катере.

Среди спасенных был грудной ребенок. Все отдыхающие находились в спасательных жилетах и в медицинской помощи не нуждались.

В это же время на озере Щучинское в районе города Щучинска спасатели оказали помощь любителю рыбной ловли. Мужчина находился примерно в километре от берега и также не смог самостоятельно вернуться из-за резкого ухудшения погодных условий. Его эвакуировали на резиновой лодке. Рыбак был в спасательном жилете, медицинская помощь ему не потребовалась.

В МЧС напомнили отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности при выходе на воду. Перед использованием плавсредства следует проверить его техническое состояние, иметь при себе средства связи и обязательно использовать спасательный жилет.