Из-за непогоды на озерах Бурабайского района спасли семь человек
Семь человек, в том числе грудной ребенок и рыбак, были спасены сотрудниками МЧС после резкого ухудшения погодных условий на озерах Бурабай и Щучинское в Акмолинской области.
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Как сообщили в МЧС, во время патрулирования акватории озера Бурабай спасатели обнаружили шестерых отдыхающих в 800 метрах от берега. Из-за ухудшения погоды они не смогли самостоятельно вернуться на берег. Сотрудники оперативно-спасательного отряда эвакуировали людей на резиновом катере.
Среди спасенных был грудной ребенок. Все отдыхающие находились в спасательных жилетах и в медицинской помощи не нуждались.
В это же время на озере Щучинское в районе города Щучинска спасатели оказали помощь любителю рыбной ловли. Мужчина находился примерно в километре от берега и также не смог самостоятельно вернуться из-за резкого ухудшения погодных условий. Его эвакуировали на резиновой лодке. Рыбак был в спасательном жилете, медицинская помощь ему не потребовалась.
В МЧС напомнили отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности при выходе на воду. Перед использованием плавсредства следует проверить его техническое состояние, иметь при себе средства связи и обязательно использовать спасательный жилет.
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