С 21:00 23 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения движения для грузового и общественного автотранспорта на ряде автодорог республиканского значения, передаёт BAQ.KZ.

Ограничения действуют на трассе Актобе – Уральск – граница РФ.

в Западно-Казахстанской области — на участке км 393–526 (посёлок Жымпиты — граница Актюбинской области);

в Актюбинской области — на участке км 526–702 (граница Западно-Казахстанской области — посёлок Маржанбулак).

Ориентировочное время открытия движения — 24 декабря 2025 года в 08:00.