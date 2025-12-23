Из-за непогоды ограничено движение на трассе Актобе – Уральск
Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и следить за изменением погодных условий.
Сегодня, 22:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
87Фото: Pixabay.com
С 21:00 23 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения движения для грузового и общественного автотранспорта на ряде автодорог республиканского значения, передаёт BAQ.KZ.
Ограничения действуют на трассе Актобе – Уральск – граница РФ.
в Западно-Казахстанской области — на участке км 393–526 (посёлок Жымпиты — граница Актюбинской области);
в Актюбинской области — на участке км 526–702 (граница Западно-Казахстанской области — посёлок Маржанбулак).
Ориентировочное время открытия движения — 24 декабря 2025 года в 08:00.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- 750 тыс. тонн продукции в год будет выпускать новый комбикормовой завод в СКО