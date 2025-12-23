  • 23 Декабря, 23:05

Из-за непогоды ограничено движение на трассе Актобе – Уральск

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и следить за изменением погодных условий.

Сегодня, 22:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
87
Фото: Pixabay.com

С 21:00 23 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения движения для грузового и общественного автотранспорта на ряде автодорог республиканского значения, передаёт BAQ.KZ.

Ограничения действуют на трассе Актобе – Уральск – граница РФ.

в Западно-Казахстанской области — на участке км 393–526 (посёлок Жымпиты — граница Актюбинской области);
в Актюбинской области — на участке км 526–702 (граница Западно-Казахстанской области — посёлок Маржанбулак).
Ориентировочное время открытия движения — 24 декабря 2025 года в 08:00.

Самое читаемое

Наверх