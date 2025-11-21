Из-за непогоды ограничено движение на трассе "Атырау–Уральск"
Водителям рекомендуют учитывать ограничения.
21 ноября 2025 года с 20:00 на участке автодороги "Атырау–Уральск" км 373–492 (п. Чапаево – г. Уральск) введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.
Ориентировочное время возобновления движения — 22 ноября 2025 года в 08:00.
Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности.
