21 ноября 2025 года с 20:00 на участке автодороги "Атырау–Уральск" км 373–492 (п. Чапаево – г. Уральск) введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

Ориентировочное время возобновления движения — 22 ноября 2025 года в 08:00.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности.