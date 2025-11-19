Из-за непогоды ограничили движение на трассе "Костанай – Аулиеколь – Сурган"
Сегодня, 14:20
98Фото: pixabay.com
В Костанайской области из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение для общественного и грузового транспорта, передаёт BAQ.KZ.
По данным службы дорожного обеспечения, с 13:40 19 ноября закрыт участок автодороги "Костанай – Аулиеколь – Сурган" на отрезке км 108–218 (посёлок Аулиеколь – село Октябрьское).
Ориентировочное время открытия участка — 19 ноября в 17:00, однако сроки могут измениться в зависимости от погодной обстановки.
В регионе сохраняются метель и ухудшение видимости. Спасатели и дорожные службы рекомендуют водителям воздержаться от поездок и учитывать информацию о закрытых направлениях.
