Водителям, планирующим поездки из Астаны в Павлодар, придется скорректировать маршруты. Из-за ухудшения погодных условий на отдельных участках республиканской трассы временно закроют движение для всех видов транспорта.

Ограничение вводится 20 ноября 2026 года с 17:00.

В Акмолинской области проезд будет закрыт на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» с 16-го по 200-й километр – от Астаны до границы Павлодарской области.

В Павлодарской области ограничения затронут участок с 200-го по 254-й километр — от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Предварительно, движение планируют восстановить 21 ноября в 09:00.

Уточнить информацию о состоянии дорог и времени открытия движения можно по круглосуточному номеру колл-центра 1403.