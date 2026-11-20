Из-за непогоды перекроют трассу Астана – Павлодар
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Водителям, планирующим поездки из Астаны в Павлодар, придется скорректировать маршруты. Из-за ухудшения погодных условий на отдельных участках республиканской трассы временно закроют движение для всех видов транспорта.
Ограничение вводится 20 ноября 2026 года с 17:00.
В Акмолинской области проезд будет закрыт на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» с 16-го по 200-й километр – от Астаны до границы Павлодарской области.
В Павлодарской области ограничения затронут участок с 200-го по 254-й километр — от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.
Предварительно, движение планируют восстановить 21 ноября в 09:00.
Уточнить информацию о состоянии дорог и времени открытия движения можно по круглосуточному номеру колл-центра 1403.
Самое читаемое
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- В Семее строят новый пешеходный мост через железнодорожные пути
- «Я не сдаюсь»: генсек КФФ взял ответственность за результаты сборной и пообещал перемены
- В Карагандинской области полностью заасфальтировали 72-километровую дорогу
- Транзит отправят в обход: вокруг Кызылорды прокладывают четырехполосную дорогу