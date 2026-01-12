Из-за непогоды в четырех регионах Казахстана ограничили движение
Ограничения введены на участках республиканских автодорог в нескольких областях страны.
В четырех областях Казахстана введены временные ограничения движения для всех видов автотранспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.
По информации дорожных служб, ограничения начали действовать 12 января 2026 года с 15:30 на ряде автодорог республиканского значения.
Акмолинская область:
автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 16–200 (от города Астана до границы Павлодарской области).
Павлодарская область:
автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты", км 1135–1206 (от границы Карагандинской области до поселка Шидерты);
автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара", км 0–231 (от поселка Калкаман до границы Карагандинской области);
автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 200–431 (от границы Акмолинской области до поселка Атамекен).
- участок автодороги "граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ"
км 427–587 (от села Кенжеколь до границы области Абай).
Карагандинская область:
автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты", км 1067–1135 (от поселка Молодежный до границы Павлодарской области);
автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара", км 231–324 (от границы Павлодарской области до поселка Ботакара)
Область Абай:
участок автодороги "граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ"
км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).
Ориентировочное время открытия движения – 12 января 2026 года в 20:00.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и следить за официальной информацией.
