В четырех областях Казахстана введены временные ограничения движения для всех видов автотранспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

По информации дорожных служб, ограничения начали действовать 12 января 2026 года с 15:30 на ряде автодорог республиканского значения.

Акмолинская область:

автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 16–200 (от города Астана до границы Павлодарской области).

Павлодарская область:

автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты", км 1135–1206 (от границы Карагандинской области до поселка Шидерты);

автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара", км 0–231 (от поселка Калкаман до границы Карагандинской области);

автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 200–431 (от границы Акмолинской области до поселка Атамекен).

участок автодороги "граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ"

км 427–587 (от села Кенжеколь до границы области Абай).

Карагандинская область:

автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты", км 1067–1135 (от поселка Молодежный до границы Павлодарской области);

автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара", км 231–324 (от границы Павлодарской области до поселка Ботакара)

Область Абай:

участок автодороги "граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ"

км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).

Ориентировочное время открытия движения – 12 января 2026 года в 20:00.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и следить за официальной информацией.