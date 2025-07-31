Из-за непогоды в СКО закрыли участок трассы на границе с Костанайской областью
В СКО ограничено движение на трассе "Тимирязево – Сарыколь".
Сегодня, 13:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
109Фото: unsplash
31 июля 2025 года с 13:00 в Северо-Казахстанской области временно ограничено движение для всех видов автотранспорта на республиканской автодороге "Тимирязево – Сарыколь – граница области" (0–30 км), на участке от села Тимирязево до границы с Костанайской областью, передаёт BAQ.KZ.
Причиной ограничения стали обильные осадки и высокая интенсивность транспортного потока.
Ориентировочное время открытия движения — 2 августа 2025 года в 15:00.
Для автомобилистов предлагаются альтернативные маршруты:
- KAZ03: "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (в объезд) – граница РФ (пункт пропуска Кайрак)", км 553–768;
- KAZ13: "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 673–786;
- KZ15-05: "Волошинка – Сергеевка – Тимирязево", км 56–119.
Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.
Самое читаемое