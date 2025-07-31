31 июля 2025 года с 13:00 в Северо-Казахстанской области временно ограничено движение для всех видов автотранспорта на республиканской автодороге "Тимирязево – Сарыколь – граница области" (0–30 км), на участке от села Тимирязево до границы с Костанайской областью, передаёт BAQ.KZ.

Причиной ограничения стали обильные осадки и высокая интенсивность транспортного потока.

Ориентировочное время открытия движения — 2 августа 2025 года в 15:00.

Для автомобилистов предлагаются альтернативные маршруты:

KAZ03: "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (в объезд) – граница РФ (пункт пропуска Кайрак)", км 553–768;

KAZ13: "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 673–786;

KZ15-05: "Волошинка – Сергеевка – Тимирязево", км 56–119.

Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.