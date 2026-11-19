В Казахстане временно ограничили движение на ряде республиканских автодорог в Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областях. Причиной стало ухудшение погодных условий. В Актюбинской области с 23:00 18 ноября закрыли участок трассы «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Алматы — Хоргос» от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области.

Ограничение распространяется на грузовой и общественный транспорт. Речь идёт об участке с 1153-го по 1240-й километр. В Кызылординской области с того же времени ограничили движение грузового и общественного транспорта на участке этой трассы от границы Актюбинской области до Аральска — с 1240-го по 1362-й километр.

В Костанайской области ограничения касаются всех видов автотранспорта, оснащённых летними шинами. Они введены на трёх участках:

трасса Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница России: от Карабалыка до Костаная и от Тобола до Сарыколя;

трасса Костанай — Мамлютка: от Узунколя до Тобыла.

Предварительно, движение на всех перечисленных участках планируют открыть 19 ноября в 08:00.