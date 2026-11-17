Учёные создали вакцину сразу против нескольких пищевых аллергенов
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Людям с пищевой аллергией в будущем может стать проще защищаться сразу от нескольких опасных продуктов. Учёные из Дании разработали экспериментальную вакцину, которая помогает иммунной системе распознавать аллергены, содержащиеся в некоторых фруктах и орехах. Первые результаты оказались обнадёживающими, но до применения препарата у людей ещё далеко, передаёт BAQ.KZ.
Исследование специалистов Датского технического университета опубликовано в научном журнале Nature Communications.
В основе вакцины лежит технология мРНК, которую использовали при разработке некоторых вакцин против COVID-19.
Учёные создали искусственный аллерген, объединив в нём общие особенности нескольких белков, встречающихся, в частности, в персиках и некоторых орехах.
Идея заключается в том, чтобы научить иммунную систему вырабатывать антитела, способные распознавать сразу несколько аллергенов и ослаблять реакцию организма на них.
Что показали испытания
Вакцину проверили на мышах, в том числе на животных с аллергией. Им сделали три прививки с интервалом в три недели.
После вакцинации организм животных начал вырабатывать большое количество антител, которые распознавали сразу несколько аллергенов. При этом серьёзных побочных эффектов исследователи не обнаружили.
Затем учёные провели лабораторные опыты с образцами крови людей, страдающих аллергией. Они показали, что антитела вакцинированных мышей способны ослаблять аллергическую реакцию.
Однако есть важное ограничение: вакцина пока не смогла полностью защитить животных от тяжёлых аллергических реакций.
Поэтому говорить о готовом лекарстве от пищевой аллергии рано. Препарат ещё не испытывали на людях, а его безопасность и эффективность предстоит подтвердить.
Сейчас исследователи работают над улучшением состава вакцины и планируют дополнительные испытания, в том числе для определения подходящей дозировки.
Если дальнейшие исследования окажутся успешными, технология может стать основой для разработки вакцин против нескольких видов пищевой аллергии одновременно.
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