Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
Движение ограничили для всех видов транспорта.
Сегодня, 00:08
76Фото: nsktv.ru
В Павлодарской области вечером 2 декабря в 21:30 из-за ухудшения погоды ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги "Атамекен - Иртышск - граница РФ" с 0 по 100 километр, между сёлами Атамекен и Актогай, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, трассу планируют открыть 3 декабря в 07:00.
Для получения дополнительной информации круглосуточно работает колл-центр по номеру 1403.
