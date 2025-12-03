  • 3 Декабря, 00:41

Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области

Движение ограничили для всех видов транспорта.

В Павлодарской области вечером 2 декабря в 21:30 из-за ухудшения погоды ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги "Атамекен - Иртышск - граница РФ" с 0 по 100 километр, между сёлами Атамекен и Актогай, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, трассу планируют открыть 3 декабря в 07:00.

Для получения дополнительной информации круглосуточно работает колл-центр по номеру 1403.

