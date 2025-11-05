"КазАвтоЖол" сообщил о временном ограничении движения транспорта в двух регионах страны из-за ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ. С 20:00 5 ноября в Алматинской области закрыт участок автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос" с 48 по 118 км — от поселка Жанашар до поселка Лавар. Открытие движения планируется 6 ноября в 08:30.

В Жамбылской области с 21:00 5 ноября ограничено движение всех видов транспорта на участке трассы "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" с 159 по 238 км (новый обход перевала Кордай).

Объезд осуществляется через старый перевал. Движение планируют возобновить 6 ноября в 09:00.