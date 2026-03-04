4 марта в связи с резким ухудшением погодных условий на ряде участков автодорог республиканского значения введены временные ограничения движения, передает BAQ.KZ.

Костанайская область

С 21:00 4 марта закрыт для всех видов транспорта участок автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» с 234 по 501 километр (от границы Актюбинской области до города Рудный).

Открытие движения планируется 5 марта в 08:00.

Актюбинская область

С 21:30 4 марта закрыт для грузового и общественного транспорта участок автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» с 5 по 234 километр (от населённого пункта Карабутак до границы Костанайской области).

Западно-Казахстанская области

04 марта 2026 года в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Актобе – Уральск – гр. РФ» км. 393-526 (уч. п.Жымпиты-гр.Актюбинской обл.).

Ориентировочное время открытия дороги - 05 марта 2026 года в 09:00.

Кроме того, с 21:45 4 марта введены ограничения для всех видов транспорта на следующих участках:

«Граница РФ – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Алматы – граница КНР» (776–965 км, участок Актобе – село Карабутак);

«Актобе – граница РФ (п/п Алимбет)» (39–136 км, участок село Ш. Калдаякова – пункт пропуска Алимбет);

«Актобе – Уральск – граница РФ» (526–702 км, участок село Маржанбулак – граница Западно-Казахстанской области).

Открытие данных участков планируется 5 марта в 09:00.

Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, воздержаться от дальних поездок и следить за официальной информацией.