Из-за работ на LRT ограничат движение на одном из крупнейших проспектов Астаны
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
73Фото: BAQ.KZ
В Астане до 16 октября ограничат движение на участке проспекта Кабанбай батыра, это связано со строительством LRT, передает BAQ.KZ.
По информации акимата, с 23 часов 15 июля на станции №108 LRT начнутся строительно-монтажные работы.
В связи с этим по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар жырау, движение будет частично ограничено.
Дорога сузится до одной полосы. В обратном направлении движение остается без изменений.
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