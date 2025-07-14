В Астане до 16 октября ограничат движение на участке проспекта Кабанбай батыра, это связано со строительством LRT, передает BAQ.KZ.

По информации акимата, с 23 часов 15 июля на станции №108 LRT начнутся строительно-монтажные работы.

В связи с этим по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар жырау, движение будет частично ограничено.

Дорога сузится до одной полосы. В обратном направлении движение остается без изменений.