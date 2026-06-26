Из-за рекордной жары во Франции приостановили работу двух атомных реакторов
Решение принято для защиты окружающей среды.
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Крупнейшая энергетическая компания Франции EDF приостановила работу двух атомных реакторов в качестве меры предосторожности на фоне рекордной жары.
Как сообщил Channel News Asia, речь идет о реакторах на АЭС Ножан-сюр-Сен на реке Сена на севере Франции и АЭС Бюже на реке Рона недалеко от Лиона на юго-востоке страны.
Решение принято для защиты окружающей среды, чтобы избежать сброса чрезмерно нагретой воды в реки, температура которых уже повысилась из-за аномальной жары.
"Электростанции, играющие важную роль в энергоснабжении страны, используют речную воду для охлаждения реакторов, после чего она возвращается обратно в реку уже нагретой", - говорится в сообщении.
Отметим, что несколькими днями ранее АЭС Ножан-сюр-Сен уже сократила выработку электроэнергии на одном из реакторов, чтобы ограничить повышение температуры воды, возвращаемой в Сену, и тем самым снизить воздействие на водную экосистему.
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