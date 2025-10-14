Из-за рубежа в Казахстан доставлен бывший адвокат, находившийся в розыске
Сотрудники Комитета национальной безопасности во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана задержали и доставили в Астану гражданина РК, находившегося в международном розыске, передает BAQ.KZ.
По данным КНБ, 11 октября 2025 года в страну был экстрадирован бывший адвокат столичной коллегии, подозреваемый в совершении коррупционного преступления в особо крупном размере. С 2023 года он скрывался от правосудия за рубежом.
В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор.
Как уточнили в ведомстве, иная информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса страны.
