Сегодня, 03:32

Сегодня, 03:32

В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, граде, шквале, пыльной буре, ветер и сильной жаре.

Пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау и Кызылординской области.

Туман, гроза, град, шквал и ветер – в ЗКО.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Акмолинской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской области.

В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В ВКО, Карагандинской области и области Улытау – гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

В области Абай, Туркестанской и Алматинской областях – сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области – ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Павлодарской области предупредили о грозе, жаре и высокой пожарной опасности.

В Жетысу – ветер.