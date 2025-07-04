Из-за сильной жары почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики сообщили об изменениях в погодных условиях.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе, граде, шквале, пыльной буре, ветер и сильной жаре.
Пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау и Кызылординской области.
Туман, гроза, град, шквал и ветер – в ЗКО.
В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.
Сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Акмолинской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской области.
В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В ВКО, Карагандинской области и области Улытау – гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
В области Абай, Туркестанской и Алматинской областях – сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области – ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей Павлодарской области предупредили о грозе, жаре и высокой пожарной опасности.
В Жетысу – ветер.
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