По состоянию на 18:00 31 декабря 2025 года в четырёх областях Казахстана на пяти участках республиканских автодорог введены временные ограничения движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазаАвтоЖол".

Ограничения связаны с ухудшением погодных условий и направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

В Западно-Казахстанской области движение ограничено на автодороге "Актобе – Уральск – граница Российской Федерации" на участке с 189-го по 492-й километр от границы Атырауской области до города Уральск, а также на отрезке с 273-го по 526-й километр от посёлка Барбастау до границы Актюбинской области.

В области Жетысу ограничения действуют на автодороге "Ушарал – Достык" на участке с 84-го по 164-й километр между посёлком Коктума и станцией Достык.

В Актюбинской области временно ограничено движение на автодороге "Актобе – Уральск – граница Российской Федерации" на участке с 526-го по 610-й километр от границы Западно-Казахстанской области до посёлка Кобда.

В Атырауской области ограничения введены на этом же направлении на участке с 179-го по 189-й километр от посёлка Индер до границы Западно-Казахстанской области.

Для обеспечения проезжего состояния и безопасности на дорогах в настоящее время задействованы 762 единицы специализированной техники. Дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и призывают водителей учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов.