Из-за тайфуна "Бави" в Китае отменят почти 3 тысячи авиарейсов

Китайские авиакомпании намерены отменить более 2,8 тыс. внутренних рейсов 12 июля из-за мощного тайфуна "Бави".

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Пассажирам рекомендовано внимательно следить за погодными условиями и статусом своих рейсов.

По состоянию на вечер 11 июля китайские авиаперевозчики уже задержали более 1,3 тыс. рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Тайфун "Бави" обрушился на восточную провинцию Чжэцзян в 23:20 по местному времени (17:20 по бакинскому времени). Скорость ветра при выходе циклона на сушу в районе города Тайчжоу достигала 40 м/с.