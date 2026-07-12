Из-за тайфуна "Бави" в Китае отменят почти 3 тысячи авиарейсов
На востоке Китая в связи с приближением стихии были эвакуированы почти 2 млн человек.
12 Июля 2026, 00:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 Июля 2026, 00:0212 Июля 2026, 00:02
150
Китайские авиакомпании намерены отменить более 2,8 тыс. внутренних рейсов 12 июля из-за мощного тайфуна "Бави".
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Пассажирам рекомендовано внимательно следить за погодными условиями и статусом своих рейсов.
По состоянию на вечер 11 июля китайские авиаперевозчики уже задержали более 1,3 тыс. рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
Тайфун "Бави" обрушился на восточную провинцию Чжэцзян в 23:20 по местному времени (17:20 по бакинскому времени). Скорость ветра при выходе циклона на сушу в районе города Тайчжоу достигала 40 м/с.
Самое читаемое
- Казахстанцев предупредили об опасной жаре до +46 градусов
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 июля
- В Туркестанской области новое водохранилище за 15,7 млрд тенге
- Серьезная заявка – «Әділет» представила самый большой список кандидатов в депутаты Курултая
- Актюбинка требовала деньги под угрозой заявления