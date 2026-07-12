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  • Из-за тайфуна "Бави" в Китае отменят почти 3 тысячи авиарейсов

Из-за тайфуна "Бави" в Китае отменят почти 3 тысячи авиарейсов

На востоке Китая в связи с приближением стихии были эвакуированы почти 2 млн человек.

12 Июля 2026, 00:02
АВТОР
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12 Июля 2026, 00:02
12 Июля 2026, 00:02
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Китайские авиакомпании намерены отменить более 2,8 тыс. внутренних рейсов 12 июля из-за мощного тайфуна "Бави".

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Пассажирам рекомендовано внимательно следить за погодными условиями и статусом своих рейсов.

По состоянию на вечер 11 июля китайские авиаперевозчики уже задержали более 1,3 тыс. рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Тайфун "Бави" обрушился на восточную провинцию Чжэцзян в 23:20 по местному времени (17:20 по бакинскому времени). Скорость ветра при выходе циклона на сушу в районе города Тайчжоу достигала 40 м/с.

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