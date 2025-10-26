Из-за угрозы беспорядков в Стамбуле ввели суточный запрет на массовые мероприятия
Запрет распространяется на районы Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли.
Сегодня, 10:07
Фото: Pixabay.com
Власти Стамбула ограничили проведение массовых мероприятий в четырех районах города сроком на один день — с полуночи до 23:59 26 октября, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Решение принято городской администрацией после получения информации о планах отдельных групп устроить несанкционированные собрания, шествия и акции протеста.
Власти отметили, что такие действия могут создать угрозу общественному порядку, нарушить спокойствие жителей и привести к провокациям.
Запрет распространяется на районы Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли. В течение суток в этих районах запрещено проведение любых митингов, демонстраций и массовых собраний.
Отметим, что 29 октября в Турции празднуют День Республики.
