  • 26 Октября, 11:11

Из-за угрозы беспорядков в Стамбуле ввели суточный запрет на массовые мероприятия

Запрет распространяется на районы Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли.

Сегодня, 10:07
Pixabay.com Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
117
Фото: Pixabay.com

Власти Стамбула ограничили проведение массовых мероприятий в четырех районах города сроком на один день — с полуночи до 23:59 26 октября, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Решение принято городской администрацией после получения информации о планах отдельных групп устроить несанкционированные собрания, шествия и акции протеста.

Власти отметили, что такие действия могут создать угрозу общественному порядку, нарушить спокойствие жителей и привести к провокациям.

Запрет распространяется на районы Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли. В течение суток в этих районах запрещено проведение любых митингов, демонстраций и массовых собраний.

Отметим, что 29 октября в Турции празднуют День Республики.

