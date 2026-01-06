В связи с ухудшением погодных условий 6 января 2026 года с 15:00 на ряде автодорог республиканского значения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает BAQ.KZ.

Ограничения действуют в следующих регионах:

Карагандинская область

– автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты", км 1067–1135 (участок от посёлка Молодёжный до границы с Павлодарской областью);

– автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара", км 231–324 (участок от границы с Павлодарской областью до посёлка Ботакара);

– автодорога "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау", км 51–101 (участок от границы с Акмолинской областью до посёлка Нура).

Акмолинская область

– автодорога "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау", км 35–51 (участок от посёлка Кабанбай батыр до границы с Карагандинской областью).

Павлодарская область

– автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Шидерты", км 1135–1206 (участок от границы с Карагандинской областью до посёлка Шидерты);

– автодорога "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара", км 0–231 (участок от посёлка Калкаман до границы с Карагандинской областью).

Ориентировочное время открытия движения – 6 января 2026 года в 22:00. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и следить за обновлением информации.