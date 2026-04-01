Из-за вспышки кори в Бангладеш погибли 194 ребенка

В Бангладеш в результате вспышки кори, начавшейся в прошлом месяце, скончались 194 ребенка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Dawn.

По предварительным данным, число случаев заболевания среди детей превысило 28 тысяч.

Отмечается, что за последнюю неделю ежедневно умирали от трех до пяти детей. В среду было зафиксировано пять летальных случаев, и еще пять - в четверг.

Власти сообщили, что с начала вспышки 15 марта была запущена масштабная национальная кампания вакцинации - крупнейшая за последние десятилетия.

По словам представителя системы здравоохранения Захид Райхан, планируется привить всего 18 млн детей.