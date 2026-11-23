В Уштобе промышленная площадка, больше десяти лет остававшаяся без дела, готовится к новой жизни. На месте бывшего мукомольного комбината создают агропромышленный комплекс, который объединит сразу три производства – комбикормов, масел и муки. Проект обещает не только вернуть в строй заброшенные мощности, но и изменить масштаб сельскохозяйственной переработки в регионе.

Инвестором выступает ТОО «АгроКомплекс Уштобе». Предприятие намерено вложить новую жизнь в существующую инфраструктуру, провести капитальную модернизацию и запустить производства с общей проектной мощностью до 600 тыс. тонн продукции в год.

Из них до 300 тыс. тонн придется на комбикорма, по 150 тыс. тонн – на масла и жиры, а также муку. Реализация проекта рассчитана на 2026–2028 годы. За это время планируется создать около 300 постоянных рабочих мест для жителей Каратальского района.

Работы уже начались. На территории бывшего комбината укрепляют конструкции зданий, восстанавливают производственные помещения и модернизируют инфраструктуру. Возвращение предприятия к жизни будет проходить в три этапа.

Первым в 2027 году должен заработать завод по выпуску комбикормов мощностью до 300 тыс. тонн ежегодно. Для животноводства это особенно важное направление: собственное производство кормов позволит расширить предложение на внутреннем рынке и укрепить кормовую базу хозяйств.

Следом появится производство масел и жиров мощностью 150 тыс. тонн в год. Завершающим этапом станет запуск в 2028 году модернизированного мукомольного комплекса, рассчитанного на переработку до 150 тыс. тонн зерна ежегодно.

По сути, в Уштобе хотят создать не просто три соседствующих завода, а единую производственную цепочку. Сельскохозяйственное сырье будет получать дополнительную стоимость уже внутри региона, а кооперация между фермерами, животноводческими хозяйствами и переработчиками – новые возможности для развития.

Особое значение проект имеет для самого Каратальского района. Вместо десятилетиями простаивавших корпусов регион получит крупную промышленную площадку, новые рабочие места и дополнительный рынок сбыта для местных сельхозпроизводителей.

Если все три этапа будут реализованы в намеченные сроки, бывший мукомольный комбинат станет одним из заметных центров агропромышленной переработки Жетысу. И его главная ценность будет не только в сотнях тысяч тонн продукции, но и в том, что сельскохозяйственное сырье здесь планируют превращать в готовый товар, не отправляя его на переработку за пределы региона.