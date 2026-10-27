Избил человека и похитил 753 тысячи теңге
27 Октября 2026, 11:17
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27 Октября 2026, 11:1727 Октября 2026, 11:17
140Фото: @GenPr
Осужденному за грабеж мужчине заменили ограничение свободы на лишение свободы после вмешательства Генеральной прокуратуры Казахстана. Выяснилось, что ранее он уже получал наказание, но, не отбыв его, вновь совершил преступление.
По данным Генпрокуратуры, мужчина вместе с другим человеком избил потерпевшего, после чего из сумки женщины похитили 753 тысячи теңге.
Суд первоначально назначил осужденному ограничение свободы. При этом у мужчины уже была судимость, а предыдущее наказание он не успел отбыть до совершения нового преступления.
Генеральная прокуратура оспорила судебное решение. Кассационный суд рассмотрел протест и изменил наказание на лишение свободы.
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