В Акмолинской области полицейские пресекли факт вымогательства
В полиции напомнили, что любое требование передачи денег с применением угроз или насилия является уголовно наказуемым деянием
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В Акмолинской области в полицию обратился житель одного из прилегающих сел. Он сообщил, что его знакомый избил его и вымогал у него 100 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Астаны. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к преступлению.
Расследование проводится по признакам вымогательства.
"Полиция напоминает: любое требование передачи денег с применением угроз или насилия является уголовно наказуемым деянием. Независимо от характера личных взаимоотношений между участниками, подобные действия квалифицируются как преступление. Если вы стали свидетелем или жертвой подобных обстоятельств — незамедлительно обращайтесь в полицию. Оперативное реагирование позволяет предотвратить более тяжкие последствия", - подчеркивают в ведомстве.
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