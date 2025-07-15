В Акмолинской области в полицию обратился житель одного из прилегающих сел. Он сообщил, что его знакомый избил его и вымогал у него 100 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Астаны. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к преступлению.

Расследование проводится по признакам вымогательства.