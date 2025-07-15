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В Акмолинской области полицейские пресекли факт вымогательства

В полиции напомнили, что любое требование передачи денег с применением угроз или насилия является уголовно наказуемым деянием

Сегодня, 07:26
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 07:26
Сегодня, 07:26
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Фото: Polisia.kz

В Акмолинской области в полицию обратился житель одного из прилегающих сел. Он сообщил, что его знакомый избил его и вымогал у него 100 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Астаны. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к преступлению.

Расследование проводится по признакам вымогательства. 

"Полиция напоминает: любое требование передачи денег с применением угроз или насилия является уголовно наказуемым деянием. Независимо от характера личных взаимоотношений между участниками, подобные действия квалифицируются как преступление. Если вы стали свидетелем или жертвой подобных обстоятельств — незамедлительно обращайтесь в полицию. Оперативное реагирование позволяет предотвратить более тяжкие последствия", - подчеркивают в ведомстве.

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