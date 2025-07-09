Кокшетауский городской суд признал виновной жительницу города, гражданку "П", в жестоком обращении с собственным ребенком, передает BAQ.KZ. Как установило следствие, женщина систематически избивала свою 9-летнюю дочь, а также фактически самоустранилась от ее воспитания.

По данным суда, один из инцидентов произошел, когда мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила девочку за то, что та пришла со школы в грязной обуви. Медицинское освидетельствование зафиксировало телесные повреждения у ребенка.

Опекой было установлено, что женщина длительное время не исполняла свои родительские обязанности, и в результате суд принял решение лишить ее родительских прав. Кроме того, гражданка "П" была приговорена к 100 часам общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Прокуратура Акмолинской области напоминает, что семья, материнство, отцовство и детство находятся под особой защитой государства, а любые проявления насилия в семейно-бытовой сфере влекут как административную, так и уголовную ответственность.