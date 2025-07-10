Супруга казахстанского рэпера Qurt (настоящее имя — Дамир Койшубаев) Аружан, которая накануне подверглась жестокому избиению, сделала заявление, передает BAQ.KZ.

Ранее мы писали о том, что 27 июня артист жестоко избивал её ремнём в течение часа. Об этом девушка писала в Instagram, прося помощи у общественности на оплату услуг адвоката.

Многие казахстанцы откликнулись: поддержали Аружан словами и деньгами. Однако позже девушка сообщила, что средства возвращает:

"Кто отправляет запрос на возврат – я возвращаю деньги. Жизнь его и без меня наказала", – написала она.

Несмотря на полученные побои, Аружан призналась, что всё ещё испытывает чувства к супругу:

"Да, люблю. Но это в последний раз. Последний — потому что развод. У него нет почки и селезёнки, мне его по-человечески жаль. Претензий к нему никаких нет. После того как он выйдет — я с ним разведусь, сменю фамилию и перееду жить в другую страну".

Аружан также сообщила, что сейчас работает с психологом и восстанавливается после произошедшего. Она призналась, что потеряла 8 килограммов и испытывает проблемы с питанием: