Казахстанцы требуют вернуть деньги у избитой рэпером жены
Жена рэпера отказалась от претензий, но подала на развод.
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Супруга казахстанского рэпера Qurt (настоящее имя — Дамир Койшубаев) Аружан, которая накануне подверглась жестокому избиению, сделала заявление, передает BAQ.KZ.
Ранее мы писали о том, что 27 июня артист жестоко избивал её ремнём в течение часа. Об этом девушка писала в Instagram, прося помощи у общественности на оплату услуг адвоката.
Многие казахстанцы откликнулись: поддержали Аружан словами и деньгами. Однако позже девушка сообщила, что средства возвращает:
"Кто отправляет запрос на возврат – я возвращаю деньги. Жизнь его и без меня наказала", – написала она.
Несмотря на полученные побои, Аружан призналась, что всё ещё испытывает чувства к супругу:
"Да, люблю. Но это в последний раз. Последний — потому что развод. У него нет почки и селезёнки, мне его по-человечески жаль. Претензий к нему никаких нет. После того как он выйдет — я с ним разведусь, сменю фамилию и перееду жить в другую страну".
Аружан также сообщила, что сейчас работает с психологом и восстанавливается после произошедшего. Она призналась, что потеряла 8 килограммов и испытывает проблемы с питанием:
"Я не ем, и меня это пугает. Но я держусь. Я благодарна всем, кто откликнулся. И прошу прощения у тех, кого тронула моя история. Это мой путь, и я должна пройти его сама".
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