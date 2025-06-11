Казахстанец Чингиз Алгазин, прославившийся после вирусного видео, где пожилая женщина напала на него в автобусе, подписал контракт с одним из крупнейших модельных агентств мира — IMG Models, передает BAQ.KZ.

22-летний парень рассказал свою историю в соцсетях: всё началось в начале 2024 года, когда он опубликовал видео, в котором бабушка обвиняла его в съёмке и била сумкой. Несмотря на абсурдность ситуации, видео стало вирусным, вызвав волну обсуждений и шуток в интернете.

"Я просто ехал в автобусе, и она начала на меня кричать: "Какое право имеешь меня снимать?", — вспоминает Чингиз. — Хотя я её вообще не снимал".

На волне популярности на Чингиза обратило внимание казахстанское модельное агентство Mulan, где ему предложили бесплатное обучение и сразу подписали контракт. Вскоре его заметили и за пределами страны — IMG Models, одно из ведущих мировых агентств с офисами в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, выбрало его после кастинга.

"Честно, я был очень удивлён. Но теперь готовлюсь к визе, и уже в сентябре меня можно будет увидеть на подиумах Милана или Парижа", — поделился он.

Чингиз также обратился к молодёжи, призвав не бояться осуждений и идти к своей мечте:

"Если кто-то говорит вам "Какая из тебя модель?" — не слушайте. Просто верьте в себя. У меня получилось — получится и у вас".