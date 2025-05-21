Дипломат избивал жену: дело Сакена Мамаша передано в суд Астаны
Дело экс-дипломата Сакена Мамаша, обвиняемого в истязании жены, передано в суд.
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Уголовное дело в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша, обвиняемого в систематическом насилии в отношении своей экс-супруги Карины Мамаш, поступило в Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны. Об этом сообщила пресс-служба суда, передаёт BAQ.KZ.
"Дело в отношении Сакена Мамаша поступило в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны", — говорится в официальном сообщении.
Судебное разбирательство назначено на 29 мая, 10:00.
Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.
В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.
Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.
После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.
В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.
В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться. В апреле стало известно, что дипломата арестовали.
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