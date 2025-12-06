5 декабря состоялось заседание Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, на котором подвели итоги 2025 года, обсудили результаты национальных сборных на международной арене и наметили задачи на новый сезон. В рамках заседания прошли и выборы нового главы организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

По решению участников президентом Федерации избран Еркин Окасов. Он занял пост, ранее занимаемый Даулетом Турлыхановым, который оставил должность по собственному желанию.