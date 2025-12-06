Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Он сменил Даулета Турлыханова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 декабря состоялось заседание Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, на котором подвели итоги 2025 года, обсудили результаты национальных сборных на международной арене и наметили задачи на новый сезон. В рамках заседания прошли и выборы нового главы организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
По решению участников президентом Федерации избран Еркин Окасов. Он занял пост, ранее занимаемый Даулетом Турлыхановым, который оставил должность по собственному желанию.
"Я приложу все усилия, чтобы высокий статус борьбы не был утерян и мы продолжали прославлять казахстанский спорт на мировой арене. Огромная благодарность всем, кто оказал доверие. Уверен, что с вашей поддержкой мы покорим еще немало вершин", — заявил Окасов после избрания.
Самое читаемое