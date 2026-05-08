Изменен состав Комиссии по правам человека при Президенте
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года №1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан», передает BAQ.KZ.
Согласно документу, состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан изложен в новой редакции.
"Состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа.
В указе также отмечается, что документ вводится в действие со дня его подписания.
Документ подписан 8 мая 2026 года в Астане.
Кто вошел в обновленный состав комиссии
Председателем комиссии назначен заместитель председателя Сената Парламента Асанов Жакип Кажманович.
Заместителями председателя стали адвокат и член Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, а также директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова.
В обновленный состав комиссии вошли представители Парламента, Генеральной прокуратуры, правительства, Верховного судебного совета, министерств, Конституционного суда, КНБ, омбудсмены, адвокаты, ученые, журналисты, правозащитники и представители религиозных организаций.
Среди членов комиссии:
- митрополит Астанайский и Казахстанский Александр Могилев;
- верховный муфтий Казахстана Наурызбай Утпинов;
- депутат Мажилиса Унзила Шапак;
- журналист Ерканат Копжасарулы;
- ректор Карагандинского университета имени Букетова Нурлан Дулатбеков;
- президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева;
- глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.
