Изменен состав Комиссии по правам человека при Президенте

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года №1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан», передает BAQ.KZ.

Согласно документу, состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан изложен в новой редакции.

"Состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа.

В указе также отмечается, что документ вводится в действие со дня его подписания.

Документ подписан 8 мая 2026 года в Астане.

Кто вошел в обновленный состав комиссии

Председателем комиссии назначен заместитель председателя Сената Парламента Асанов Жакип Кажманович.

Заместителями председателя стали адвокат и член Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, а также директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова.

В обновленный состав комиссии вошли представители Парламента, Генеральной прокуратуры, правительства, Верховного судебного совета, министерств, Конституционного суда, КНБ, омбудсмены, адвокаты, ученые, журналисты, правозащитники и представители религиозных организаций.

Среди членов комиссии: