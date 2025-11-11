В 2025 году 117 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 86 миллионов человек пострадали от экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата. Многие вынужденно перемещенные лица живут в странах и регионах, особенно уязвимых к климатическим угрозам, и не имеют возможности защититься от опасностей.

Экстремальные погодные явления, такие как засуха, жара, наводнения и ураганы, а также медленные изменения климата — повышение уровня моря, образование пустынь — усиливают кризисы, вынуждающие людей покидать свои дома. Три из четырёх беженцев живут в странах с высокой климатической уязвимостью, отмечают в УВКБ ООН.

Организация призывает поддержать бедные страны, которые не могут самостоятельно защитить своих граждан от последствий экстремальной погоды. По словам Марка Анкерштайна, директора партнерской организации UNO-Flüchtlingshilfe, срочная помощь необходима для защиты миллионов людей, находящихся под двойной угрозой войны и изменения климата.