В Казахстане отменили обязательное прохождение предметного квалификационного теста для опытных учителей. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, решение о прохождении предметного квалификационного теста больше не носит временный характер - его полностью исключили для действующих педагогов с опытом работы.

«Теперь опытные учителя не обязаны сдавать этот тест», - пояснила Жулдыз Сулейменова.

Тестирование сохраняется только для выпускников педагогических вузов, которые впервые приходят работать в школу. Это необходимо для оценки уровня их подготовки.

Кроме того, молодые специалисты будут сдавать тест повторно через два года - при прохождении аттестации на уровень «педагог-модератор».

Для остальных учителей данный тест больше не предусмотрен. При этом, как подчеркнула министр, его результаты не влияют на итог аттестации.

Также Сулейменова отметила, что ранее около 51 тысячи педагогов уже прошли тестирование, набрали проходной балл и завершили все этапы аттестации. С сентября они начнут получать надбавки в соответствии с результатами.

Еще одним нововведением станет перевод портфолио педагогов в электронный формат. Теперь учителям не нужно будет собирать бумажные документы и получать подписи - все материалы будут храниться и рассматриваться в цифровой системе.

Кроме того, отменяется требование по разработке и представлению авторских программ. По словам министра, эта практика также будет прекращена.

Ранее Президент неоднократно подчеркивал необходимость освободить учителей от несвойственных функций и сократить избыточную отчётность. Основная задача педагога - качественное обучение и воспитание учеников. В последние годы в стране активно внедрялись цифровые решения, в том числе платформа Kundelik.kz, которая должна была упростить взаимодействие между школой, учениками и родителями, а также повысить качество образования.

Однако на практике система все чаще превращается в дополнительную нагрузку. По данным экспертов, такой педагог вынужден ежедневно тратить от 1 до 1,5 часа на работу в системе — заполнение планов, проверку домашних заданий, выставление оценок и анализ успеваемости учеников. Во время проведения суммативных оцениваний (БЖБ и ТЖБ) этот объём работы увеличивается почти вдвое.

Согласно международным оценкам, в Казахстане средняя рабочая неделя учителя составляет около 36 часов, из которых лишь 23 часа уходят непосредственно на проведение уроков. Остальное время занимает подготовка, проверка работ, отчётность и административные задачи.