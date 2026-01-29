Председатель Казахстанского союза юристов Серик Акылбай выступил на заседании Конституционной комиссии, подчеркнув, что предлагаемые изменения в Основной закон представляют собой не точечные поправки, а комплексное и фундаментальное обновление всей системы государственного управления, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что проект Конституции включает широкий спектр национальных норм, которые обеспечивают фундаментальные основы государственного строя, закрепляют принципы правового и светского государства, перераспределяют полномочия между ветвями власти и создают новую институциональную структуру, включая однопалатный парламент, Народный совет, обновленные модели работы правительства, судебной системы и механизмы защиты прав.

"В проект включён широкий спектр национальных норм, которые имеют не второстепенный, а конституционный характер и обеспечивают фундаментальные основы государственного строя. Изменения начинаются с преамбулы и конкретизируют программы ценностей государства. В целом это подразумевает комплексное и фундаментальное переосмысление всей системы государственного управления", — подчеркнул Акылбай.

По его словам, масштаб и глубина изменений позволяют говорить не просто о новой редакции действующей Конституции, а о принятии фактически нового Основного закона.

"Когда меняются основы организации власти, формируются новые институты, пересматриваются базовые принципы государства, это свидетельствует о качественно новом этапе конституционного развития страны. Действующая Конституция сыграла важную историческую роль, обеспечив формирование и стабильность государства. Однако сегодня государство и общество сталкиваются с новыми вызовами и высокими требованиями к эффективности управления, правовой определённости и защите прав человека", — отметил председатель Союза юристов.

Серик Акылбай подчеркнул, что обновлённая Конституция станет инструментом развития страны, укрепления доверия граждан и согласованности законодательства.