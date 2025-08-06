Препарат инсулина длительного действия "Детемир" больше не будет закупаться в Казахстане, поскольку его производство прекращено самой компанией-разработчиком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передаёт BAQ.KZ.

По словам вице-министра здравоохранения РК Ержана Нурлыбаева, решение связано не с сокращением финансирования или доступности лечения, а с тем, что производитель выпустил более современное и эффективное лекарственное средство, которое теперь предлагается для включения в перечень закупаемых препаратов.

"Препарат "Детемир" был официально снят с производства. Мы получили соответствующее уведомление от производителя, в котором указано, что компания запускает новый препарат, также предназначенный для лечения пациентов с сахарным диабетом. Он отличается более высокой доказанной эффективностью, в том числе у детей", – пояснили в Минздраве.

Министерство проводит текущий анализ перечня лекарственных средств, включённых в гарантированный объём медицинской помощи и ОСМС, чтобы обеспечить пациентов самыми современными и действенными препаратами.

"По поручению министра проводится ревизия всех позиций, чтобы пациенты получали действительно эффективную терапию. Мы тесно сотрудничаем с пациентскими организациями, и по их просьбам расширили перечень категорий, которым показан новый препарат", – сообщили в ведомстве.

Что касается цен на расходные материалы, используемые при помповой инсулинотерапии, в Минздраве отметили, что регулирование осуществляется в рамках законодательства о лекарственных средствах и медизделиях, с учётом рыночных условий, заявок от регионов и рекомендаций профильных специалистов.