Изменения в обеспечении инсулином: что важно знать казахстанцам?
Почему исчез "Детемир" и чем его заменят: разъяснение Минздрава.
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Препарат инсулина длительного действия "Детемир" больше не будет закупаться в Казахстане, поскольку его производство прекращено самой компанией-разработчиком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передаёт BAQ.KZ.
По словам вице-министра здравоохранения РК Ержана Нурлыбаева, решение связано не с сокращением финансирования или доступности лечения, а с тем, что производитель выпустил более современное и эффективное лекарственное средство, которое теперь предлагается для включения в перечень закупаемых препаратов.
"Препарат "Детемир" был официально снят с производства. Мы получили соответствующее уведомление от производителя, в котором указано, что компания запускает новый препарат, также предназначенный для лечения пациентов с сахарным диабетом. Он отличается более высокой доказанной эффективностью, в том числе у детей", – пояснили в Минздраве.
Министерство проводит текущий анализ перечня лекарственных средств, включённых в гарантированный объём медицинской помощи и ОСМС, чтобы обеспечить пациентов самыми современными и действенными препаратами.
"По поручению министра проводится ревизия всех позиций, чтобы пациенты получали действительно эффективную терапию. Мы тесно сотрудничаем с пациентскими организациями, и по их просьбам расширили перечень категорий, которым показан новый препарат", – сообщили в ведомстве.
Что касается цен на расходные материалы, используемые при помповой инсулинотерапии, в Минздраве отметили, что регулирование осуществляется в рамках законодательства о лекарственных средствах и медизделиях, с учётом рыночных условий, заявок от регионов и рекомендаций профильных специалистов.
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