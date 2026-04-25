Изменит ли визит Карла III будущее отношений Великобритании и США

27 апреля король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой отправится в США с официальным визитом, который уже называют одним из самых напряжённых за последние годы, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

На первый взгляд — это традиционная дипломатическая поездка: встречи, протокол, официальные речи. Но на деле всё гораздо серьезнее. Визит проходит на фоне глубокого кризиса в отношениях между Лондоном и Вашингтоном — эксперты называют его самым сложным за последнее столетие.

Отмечается, что дополнительную интригу создаёт фактор президента США Дональда Трампа, которого считают непредсказуемым политиком. При этом, по его мнению, именно Карл III может найти подход к американскому лидеру.

Историк Эд Оуэнс подчёркивает, что этот визит — не просто дипломатия, а глобальное событие. В условиях политической напряженности у британского монарха появляется редкий шанс повлиять на международную повестку и напомнить о ценностях демократии, свободы и независимости.

Ситуацию усложняет и обстановка в мире. На Ближнем Востоке сохраняется нестабильность, особенно вокруг Ирана, где действует лишь хрупкое перемирие.

В итоге визит Карла III — это не просто символический жест, а серьёзная политическая миссия с высокими рисками и не менее высокими ставками. От её итогов может зависеть не только будущее англо-американских отношений, но и общий баланс сил на мировой арене.