В СМУСе Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении У., обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершённом с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч.4 ст.120 УК), а также в умышленном убийстве малолетней (ч.3 ст.99 УК), передает BAQ.KZ.

В июне 2025 года в г.Кульсары 7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге У. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним.

Введя девочку в заблуждение, он отвёл её к берегу реки, где, воспользовавшись её беспомощным состоянием, и, применив физическое насилие, изнасиловал.

С целью сокрытия совершённого преступления подсудимый избил ребёнка и утопил её в реке.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз.

Суд признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Приговор не вступил в законную силу.