  • 18 Декабря, 17:26

Изнасилование и убийство подростка в Астане: задержаны подозреваемые

Сегодня, 16:18
BAQ.KZ Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
Фото: BAQ.KZ

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал информацию об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Астане, передает BAQ.KZ.

"Два человека задержаны. Больше добавить ничего не могу", – сказал Лепеха на брифинге в Сенате.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил о гибели несовершеннолетней в Астане. По его словам, 18 ноября подростки сняли квартиру и распивали алкоголь, после чего совершили насилие в отношении 16-летней девушки и убили ее.

 

 

