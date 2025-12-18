Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал информацию об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Астане, передает BAQ.KZ.

"Два человека задержаны. Больше добавить ничего не могу", – сказал Лепеха на брифинге в Сенате.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил о гибели несовершеннолетней в Астане. По его словам, 18 ноября подростки сняли квартиру и распивали алкоголь, после чего совершили насилие в отношении 16-летней девушки и убили ее.