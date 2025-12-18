Изнасилование и убийство подростка в Астане: задержаны подозреваемые
Сегодня, 16:18
98Фото: BAQ.KZ
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал информацию об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Астане, передает BAQ.KZ.
"Два человека задержаны. Больше добавить ничего не могу", – сказал Лепеха на брифинге в Сенате.
Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил о гибели несовершеннолетней в Астане. По его словам, 18 ноября подростки сняли квартиру и распивали алкоголь, после чего совершили насилие в отношении 16-летней девушки и убили ее.
