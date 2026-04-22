Износ электросетей в стране снизился до 66% после ремонта
Это повышает надёжность и стабильность электроснабжения в республике.
Сегодня 2026, 08:59
Сегодня 2026, 08:59Сегодня 2026, 08:59
65Фото: BAQ.kz
Министерство энергетики продолжает обновление электросетей в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает BAQ.kz.
В 2025 году в Казахстане капитально отремонтировали 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций. Благодаря этому износ электросетей снизился до 66%.
Также удалось снизить аварийность на 13% — это на 3140 меньше технологических нарушений, чем раньше.
В текущем году ремонтные работы продолжаются в таком же объёме — также планируется обновить 17 тыс. км сетей по регионам страны:
- Акмолинская область — 2,5 тыс. км
- Астана — 153 км
- Актюбинская область — 467 км
- Алматинская область — 351 км
- Алматы — 264 км
- Атырауская область — 430 км
- Восточно-Казахстанская область — 756 км
- Жамбылская область — 1,8 тыс. км
- Западно-Казахстанская область — 366 км
- Карагандинская область — 1,1 тыс. км
- Костанайская область — 731 км
- Кызылординская область — 115 км
- Мангистауская область — 560 км
- Павлодарская область — 2,4 тыс. км
- Северо-Казахстанская область — 1,1 тыс. км
- Туркестанская область — 677 км
- Шымкент — 67 км
- Абайская область — 769 км
- Жетысуская область — 422 км
- Улытауская область — 1,8 тыс. км
Кроме того, планируется ремонт 444 подстанций, а также 3,4 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
Ожидается, что эти меры позволят снизить износ электросетей до 65%, а также повысить надёжность и стабильность электроснабжения по всей стране.
