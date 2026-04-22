Износ электросетей в стране снизился до 66% после ремонта

Это повышает надёжность и стабильность электроснабжения в республике.

Сегодня 2026, 08:59
Фото: BAQ.kz

Министерство энергетики продолжает обновление электросетей в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает BAQ.kz.

В 2025 году в Казахстане капитально отремонтировали 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций. Благодаря этому износ электросетей снизился до 66%.

Также удалось снизить аварийность на 13% — это на 3140 меньше технологических нарушений, чем раньше.

В текущем году ремонтные работы продолжаются в таком же объёме — также планируется обновить 17 тыс. км сетей по регионам страны:

  • Акмолинская область — 2,5 тыс. км
  • Астана — 153 км
  • Актюбинская область — 467 км
  • Алматинская область — 351 км
  • Алматы — 264 км
  • Атырауская область — 430 км
  • Восточно-Казахстанская область — 756 км
  • Жамбылская область — 1,8 тыс. км
  • Западно-Казахстанская область — 366 км
  • Карагандинская область — 1,1 тыс. км
  • Костанайская область — 731 км
  • Кызылординская область — 115 км
  • Мангистауская область — 560 км
  • Павлодарская область — 2,4 тыс. км
  • Северо-Казахстанская область — 1,1 тыс. км
  • Туркестанская область — 677 км
  • Шымкент — 67 км
  • Абайская область — 769 км
  • Жетысуская область — 422 км
  • Улытауская область — 1,8 тыс. км

Кроме того, планируется ремонт 444 подстанций, а также 3,4 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Ожидается, что эти меры позволят снизить износ электросетей до 65%, а также повысить надёжность и стабильность электроснабжения по всей стране.

