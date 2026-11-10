Износ электростанций снизился до 52%
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Износ электростанций снизился до 52%, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
«В частности, по ремонту электрических станций до 384 млрд. тенге, электрических сетей – до 393 млрд. тенге и тепловых сетей – до 198 млрд. тенге.
Благодаря чему износ по электрическим станциям снижен до 52%, по электрическим и тепловым сетям до 65,7 и 48%, соответственно», - сказал министр.
По его словам, в текущий осенне-зимний период максимальная нагрузка, по прогнозам, достигнет 18 200 МВт. Это на 3% больше максимума прошлого отопительного сезона.
Также министр сообщил о том, что на топливных складах энергоисточников накоплено 5,8 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. Все станции обеспечены нормативным запасом топлива.
Министерство утвердило график поставки 255 тыс. тонн «социального» мазута. Отгрузка продолжается с сентября. Акиматам регионов необходимо ускорить выполнение графика.
«В этой связи, акиматам регионов необходимо ускорить выполнение указанного графика. По Вашему поручению была создана специальная комиссия по снижению дебиторской задолженности. На сегодня общая задолженность уже снижена на 11% и составляет 72 млрд. теңге», - сказал министр, обращаясь к премьер-министру Олжасу Бектенову.
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