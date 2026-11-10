Износ электростанций снизился до 52%, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

«В частности, по ремонту электрических станций до 384 млрд. тенге, электрических сетей – до 393 млрд. тенге и тепловых сетей – до 198 млрд. тенге. Благодаря чему износ по электрическим станциям снижен до 52%, по электрическим и тепловым сетям до 65,7 и 48%, соответственно», - сказал министр.

По его словам, в текущий осенне-зимний период максимальная нагрузка, по прогнозам, достигнет 18 200 МВт. Это на 3% больше максимума прошлого отопительного сезона.

Также министр сообщил о том, что на топливных складах энергоисточников накоплено 5,8 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. Все станции обеспечены нормативным запасом топлива.

Министерство утвердило график поставки 255 тыс. тонн «социального» мазута. Отгрузка продолжается с сентября. Акиматам регионов необходимо ускорить выполнение графика.