В Казахстане отремонтируют 84 тысячи километров сетей и построят 27 энергообъектов

На реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в 2025–2029 годах планируется направить 13 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев, передает BAQ.KZ.

Национальный проект был принят в конце 2024 года во исполнение поручения Главы государства. Он направлен на поэтапное снижение износа инженерной инфраструктуры, повышение надежности энергоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг.

По словам Асана Дарбаева, в 2025 году была полностью сформирована институциональная основа для реализации проекта. Приняты необходимые законодательные изменения в бюджетной, строительной и региональной сферах, а также запущена электронная платформа управления.

"В реализацию национального проекта вовлечены 247 организаций – субъектов естественных монополий. К 2029 году планируется вывести 70 коммунальных предприятий из кризисной зоны с высоким уровнем риска. Доля предприятий с устойчивой инфраструктурой должна составить около двух третей", – сообщил вице-министр.

Общий объем инвестиций в 2025–2029 годах составит 13 трлн тенге. Из них 6,8 трлн тенге предусмотрено для коммунального сектора, еще 6,2 трлн тенге – для энергетики.

За счет этих средств в стране планируется отремонтировать и модернизировать 84 тыс. километров инженерных сетей, ввести энергетические мощности общей мощностью 7 309 мегаватт, а также построить и модернизировать 27 объектов генерации.

"В результате средний уровень износа сетевой инфраструктуры по стране снизится до 40%, а аварийность на объектах сократится на 25%", – отметил Асан Дарбаев.

В 2026 году отремонтируют 12 тыс. километров сетей

В 2025 году на ремонт 6,6 тыс. километров инженерных сетей было направлено 547 млрд тенге. По итогам проведенной работы восемь предприятий удалось вывести из «красной» зоны с высоким уровнем риска.

В текущем году объем ремонта планируется увеличить почти вдвое – до 12 тыс. километров. Общая стоимость работ оценивается в 1 трлн 138 млрд тенге.

"Из этой суммы 759 млрд тенге направлено на финансирование строительных работ. По проектам на 379 млрд тенге определены EPC-подрядчики, разрабатывается проектно-сметная документация и закупаются материалы у отечественных товаропроизводителей", – рассказал вице-министр.

В 2026 году также планируется вывести восемь предприятий из зоны крайне высокого износа инфраструктуры и перевести их в категорию со средним уровнем износа.

"Основная задача 2026 года – перейти от подготовительного этапа к масштабным строительно-монтажным работам и вдвое увеличить объем ремонта инженерных сетей", – подчеркнул Асан Дарбаев.

На реализацию проекта привлекут международное финансирование

С 2025 по 2026 год объем финансирования жилищно-коммунального хозяйства был увеличен в два раза.

Общая сумма заемных средств, одобренных на 2026 год, составляет 625 млрд тенге. Предусматривается участие шести ведущих международных финансовых институтов.

"Эти меры позволяют привлекать долгосрочные и недорогие финансовые ресурсы. В результате снижается нагрузка на себестоимость коммунальных услуг. В 2025 году было привлечено финансирование на общую сумму 31,7 млрд тенге", – сообщил представитель Министерства национальной экономики.

Управление реализацией национального проекта ведется через электронную платформу. На ней отображаются все этапы – от планирования и проектирования до проведения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию.

Продолжается внедрение двух модулей единой цифровой платформы жилищно-коммунального хозяйства Smart Turmys. До конца года также планируется автоматизировать процесс назначения жилищной помощи малообеспеченным семьям.

Износ тепловых сетей снизят с 52% до 48%

С начала реализации национального проекта в сферу теплоснабжения привлечено 533 млрд тенге инвестиций.

В 2025 году было отремонтировано 259 километров тепловых сетей. В 2026 году планируется обновить еще 336 километров.

"В результате средний уровень износа тепловых сетей снизится с 52% до 48%. Аварийность сократится на 7,2%, потери тепла – на 1,6%. Количество предприятий с крайне высоким уровнем износа уменьшится на четыре", – сообщил Асан Дарбаев.

По его словам, полностью завершена реконструкция магистральных тепловых сетей в Павлодаре и Темиртау. Аналогичные работы продолжаются в Уральске.

Планируется отремонтировать более 15 тыс. километров электросетей

В сфере электроснабжения предусмотрен ремонт 15 758 километров сетей.

По итогам 2025–2026 годов средний уровень их износа планируется снизить с 67% до 62%. Аварийность должна сократиться на 3,9%, а потери электроэнергии – на 0,6%.

"Реализация запланированных мероприятий позволит сократить количество предприятий с крайне высоким уровнем износа в сфере электроснабжения на одно", – сказал вице-министр.

На водоснабжение и канализацию направят 248 млрд тенге

В сфере водоснабжения планируется отремонтировать около 1,5 тыс. километров сетей. На эти цели предусмотрено 154 млрд тенге.

В результате средний уровень износа сетей водоснабжения должен снизиться с 39% до 36%, аварийность – на 4%, а потери воды – на 1,2%. Количество предприятий с крайне высоким уровнем износа сократится на шесть.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, сохраняется в сфере водоотведения.

"В этой отрасли планируется отремонтировать 803 километра сетей. Объем инвестиций составит 94 млрд тенге. По итогам 2025–2026 годов средний уровень износа снизится с 55% до 52%, а аварийность – на 2,5%", – заявил Асан Дарбаев.

Количество предприятий с крайне высоким уровнем износа в сфере водоотведения планируется сократить на три.

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры

По доле заключенных EPC-контрактов лидируют Атырауская и Жетысуская области. В обоих регионах показатель достиг 100%.

По объему выполненных работ впереди Павлодарская и Карагандинская области.

При этом от утвержденного графика отстают Шымкент, Алматинская и Улытауская области. Кызылординская область реализует свои проекты за счет средств местного бюджета.

"Прошу обратить особое внимание на рейтинг вовлеченности акиматов по заявкам на 2026 год. Все участники национального проекта должны обеспечить достижение целевых индикаторов на 2026 и 2027 годы", – заявил вице-министр.

Продолжается формирование базы проектов на 2027 год. Лидером стала область Абай, которая представила 26 проектов общей стоимостью 131,4 млрд тенге. Далее следуют Жетысуская и Жамбылская области.

На последних позициях находятся Костанайская, Улытауская и Актюбинская области. Стоимость предложенных ими проектов составляет от 4,1 млрд до 11,7 млрд тенге.

Отечественные производители получат заказы на 2 трлн тенге

На всех этапах реализации национального проекта – от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию – планируется приоритетно использовать продукцию казахстанских предприятий.

До 2029 года потребность в такой продукции оценивается примерно в 2 трлн тенге. На платформе E-Ondiris уже зарегистрированы 492 отечественных товаропроизводителя.

"Институциональная и финансовая основа национального проекта полностью сформирована. Первый год реализации подтвердил эффективность всех семи механизмов финансирования и цифровой системы управления", – заявил Асан Дарбаев.

Он призвал местные исполнительные органы обеспечить своевременное и качественное выполнение поставленных задач по модернизации инфраструктуры.

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