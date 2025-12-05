В Казахстане стартовал отопительный сезон, к которому регионы готовились заранее и более тщательно, учитывая уроки прошлых лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Летний период стал ключевым для укрепления инфраструктуры: по данным Министерства энергетики, в 2025 году на электростанциях страны были запланированы капитальные ремонты десяти энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. Эти меры призваны обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период. Потребность населения и коммунального сектора в угле составляет 7,4 млн тонн, и уже к началу сезона было заготовлено 72% необходимого объёма.

За три квартала подача тепловой энергии достигла 61,5 млн Гкал, что лишь немного ниже уровня прошлого года. В денежном выражении объём производства в сфере теплоэнергетики составил 370,2 млрд тенге. В стране работают 37 теплоэлектроцентралей, из которых 16 принадлежат государству, а 21 — частным владельцам. Под регулированием в сфере теплоэнергетики находятся 278 субъектов естественных монополий, включая 33 базовых оператора в крупных городах.

Анализ состояния теплоисточников перед началом сезона показал разноуровневую картину: 19 ТЭЦ находились в "красной" зоне, 11 — в "жёлтой", 7 — в "зелёной". Однако 2025 год принёс заметный прогресс. Девять проблемных ТЭЦ, включая Экибастузскую, Усть-Каменогорскую и Риддерскую, удалось перевести из "красной" в "жёлтую" зону. Ещё три станции поднялись из "жёлтой" в "зелёную", что свидетельствует о повышении их надёжности и готовности к нагрузкам.

Средний износ оборудования ТЭЦ снизился до 61,39% против 64,55% годом ранее и 65,16% в 2023 году. Улучшение связано с масштабными ремонтными кампаниями: к началу отопительного сезона работы велись на 4 энергоблоках, 31 котле и 20 турбинах, при этом завершены капитальные ремонты пяти энергоблоков, 22 котлов и 12 турбин. В числе обновлённых объектов — Петропавловская ТЭЦ-2, которая вошла в новый сезон с восстановленной дымовой трубой и модернизированным оборудованием.

В 2025 году на ремонт теплоэнергетических объектов планируется направить 376,7 млрд тенге, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Это вложение уже приносит плоды: снижается аварийность на объектах тепловой инфраструктуры. По итогам прошлого сезона количество технологических нарушений уменьшилось на рекордные 82,4%. Снизились также отказы первой и второй степени — на 28,7% и 9,4% соответственно.

Модернизация инфраструктуры стала частью системной политики государства. После событий в Экибастузе и Риддере актуальность этого курса стала ещё очевиднее. Развитие теплосетей и ТЭЦ включено в Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" и отражено в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева. Речь идёт не только о комфорте граждан, но и о стратегической безопасности страны.

Параллельно внедряются цифровые решения. Министерство энергетики работает над отраслевой платформой "Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом" (EnergyTech), которая объединит данные по всей энергетической цепочке — от добычи и переработки до генерации и распределения тепла. Цифровизация, по расчётам ведомства, снизит риски аварийности в отопительный сезон на 25%.

Дополняет реформу запуск электронной платформы закупок meks.zakup.sk.kz, сообщенной Комитетом по регулированию естественных монополий. Через неё проходят заявки коммунальных предприятий, участвующих в национальном проекте. Уже одобрено 174 проекта на сумму около 500 млрд тенге.

Комплексная модернизация тепловой инфраструктуры позволила Казахстану вступить в отопительный сезон более подготовленным. Снижение износа, уменьшение аварийности, рост инвестиций и внедрение цифровых решений демонстрируют устойчивый системный прогресс, критически важный для энергетической безопасности и качества жизни граждан.