Изношенные конвейерные ленты меняют на руднике «Западный» и Жезказганской обогатительной фабрике

На руднике «Западный» и Жезказганской обогатительной фабрике начали менять наиболее изношенные участки конвейеров, по которым ежедневно перемещают руду. Для работников это прежде всего вопрос надежности оборудования и безопасности на производстве, передает BAQ.KZ.

Конвейерная лента движется по всей линии и переносит дробленую руду от одного участка производства к другому. На таких предприятиях она работает практически постоянно и постепенно изнашивается. Повреждение ленты может остановить конвейер и потребовать внепланового ремонта.

На Жезказганскую обогатительную фабрику уже доставили 338 метров новой ленты шириной 1,2 метра. Ее установят на наклонных конвейерах главного корпуса №2. По ним дробленая руда поступает к мельницам.

Нагрузка на такие линии высокая. На наклонных участках лента служит в среднем около года, на горизонтальных около полутора лет. Всего на фабрике работают 52 конвейера длиной до 100 метров.

Более крупная замена предстоит на руднике «Западный». Туда закупили 1,5 тысячи метров специальной шахтной ленты для ремонта конвейера №4 протяженностью 2,2 километра.

Для подземных работ выбрали трудносгораемую и антистатическую ленту. Такие характеристики имеют прямое значение для людей, работающих в шахте, где требования к пожарной безопасности и оборудованию выше.

Замена изношенных участков должна снизить вероятность внезапных остановок конвейеров. Для работников это означает меньше аварийных ремонтов и более предсказуемую работу оборудования в течение смены.

На этом обновление не закончится. В ближайшее время предприятия должны получить еще 15,8 тысячи метров конвейерной и резинотросовой ленты. Около 11,9 тысячи метров направят в Жезказганский регион, 2 тысячи в Караганду и еще 1,9 тысячи в Балхаш.

Работы будут проводить по мере износа действующих линий.