В Казахстане стартовала цифровая трансформация мостовой инфраструктуры. Более 100 мостов по всей стране уже получили цифровых двойников — трёхмерные модели, которые позволяют дистанционно отслеживать техническое состояние конструкций и предупреждать аварии, передает BAQ.KZ.

Проект реализует Казахский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) в рамках Единой системы управления эксплуатацией мостов. По словам специалистов, цифровизация мостов помогает перейти от реагирования на повреждения к проактивному управлению: потенциальные риски выявляются заранее, а обследования проводятся без остановки движения.

Ключевые элементы системы — беспилотные летательные аппараты, цифровые датчики и мобильные модули экспресс-мониторинга, которые позволяют контролировать даже труднодоступные участки мостов. Дроны снимают объект с воздуха, создаются 3D-модели, на базе которых формируется цифровой двойник. Вся информация стекается в единую цифровую платформу, где анализируются данные диагностики, мониторинга и прогнозирования.

"Многие мосты в регионах страны уже достигли предельного срока службы и требуют постоянного контроля. Цифровая система позволяет оптимизировать затраты на их содержание и обеспечить безопасность движения", — отмечают в КаздорНИИ.

В 2025 году планируется обследовать ещё 60 мостов и интегрировать их в систему. Проект реализуется при координации с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК и охватит все мосты республиканского значения.

По данным Минтранса, в Казахстане эксплуатируется более 3 500 мостов, значительная часть которых нуждается в модернизации. Новая система мониторинга призвана обеспечить точный и прозрачный контроль над изношенной инфраструктурой и продлить срок её безопасной эксплуатации.