Изношенные очистные Риддера хотят реконструировать с помощью ЕБРР
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В Риддере планируют реконструировать канализационно-очистные сооружения, которые сейчас имеют высокий уровень износа. Для проекта рассчитывают привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития под государственную гарантию.
Об этом на заседании Координационного совета по сотрудничеству Правительства с международными финансовыми организациями сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
После реконструкции производительность очистных сооружений Риддера должна составить 19 тыс. кубометров в сутки. Проект предполагает и софинансирование из местного бюджета.
«Реализация данного проекта станет еще одним практическим результатом нашего долгосрочного партнерства с ЕБРР и будет способствовать улучшению качества коммунальной инфраструктуры и экологической ситуации в регионе», - отметил Нагаспаев.
Сотрудничество Казахстана с ЕБРР в коммунальной сфере не ограничивается Риддером. Совместные проекты по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений прорабатываются и в Актобе и Караганде.
Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан подтвердил готовность банка участвовать в модернизации водной и коммунальной инфраструктуры Казахстана.
Заседание прошло под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.
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