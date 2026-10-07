Изношенные очистные Риддера хотят реконструировать с помощью ЕБРР

В Риддере планируют реконструировать канализационно-очистные сооружения, которые сейчас имеют высокий уровень износа. Для проекта рассчитывают привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития под государственную гарантию.

Об этом на заседании Координационного совета по сотрудничеству Правительства с международными финансовыми организациями сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

После реконструкции производительность очистных сооружений Риддера должна составить 19 тыс. кубометров в сутки. Проект предполагает и софинансирование из местного бюджета.

«Реализация данного проекта станет еще одним практическим результатом нашего долгосрочного партнерства с ЕБРР и будет способствовать улучшению качества коммунальной инфраструктуры и экологической ситуации в регионе», - отметил Нагаспаев.

Сотрудничество Казахстана с ЕБРР в коммунальной сфере не ограничивается Риддером. Совместные проекты по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений прорабатываются и в Актобе и Караганде.

Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан подтвердил готовность банка участвовать в модернизации водной и коммунальной инфраструктуры Казахстана.

Заседание прошло под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.