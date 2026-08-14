В Жанаозене взялись за внешний вид производственных предприятий и школ. После мониторинга выяснилось, что на части объектов изношен асфальт, требуют обновления дорожные знаки и фасады, а территории нуждаются в уборке и озеленении, передает BAQ.KZ.

Замечания у проверяющих накопились разные. На одних производственных площадках вопросы вызвало состояние автостоянок, на других недостаток зелени и общий вид территории. Где-то пришло время менять дорожные знаки, где-то приводить в порядок фасады зданий. Отдельные замечания касались санитарной очистки.

Но под одну гребенку предприятия не попали. В акимате отдельно отметили MUNAI FIELD SERVICE, «МұнайСпецСнаб» и «УРНОиТК». Их территории привели как положительный пример благоустройства и внимания к архитектурному облику.

Следом дошла очередь до школ. Мониторинг показал, что большинство школьных зданий находятся в удовлетворительном состоянии. Но без замечаний не обошлось. В отдельных организациях образования предстоит обновить фасады, привести в порядок ограждения, заняться озеленением и благоустройством дворов.

Все выявленные недостатки обсудили на совещании в акимате Жанаозена. Власти намерены добиться, чтобы производственные объекты и школы привели внешний вид и прилегающие территории в порядок.